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В России допустили подъем заболеваемости COVID-19

Глава Минздрава России Мурашко предупредил о подъеме заболеваемости COVID-19 в мае-июне

Фото: Pixabay

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что высокий риск подъема заболеваемости коронавирусом ожидается в июне. Его слова приводит РИА Новости.

Мурашко допустил подъем заболеваемости COVID-19, поэтому призвал россиян вакцинироваться. По его словам, не следует ожидать новой волны коронавируса. Вместо этого ее стоит профилактировать.

«Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что по нашим прогнозам существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается», — предупредил глава Минздрава.

Ранее россиянам дали совет по снижению риска заражения коронавирусом в праздники. Врач-инфекционист Николай Малышев призвал граждан провести выходные дни на открытом воздухе, а не в помещении.

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Марина Совина
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