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Россиян предупредили о риске развития диабета после коронавируса

Глава Минздрава России Мурашко заявил о риске аутоиммунных заболеваний после COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что после перенесенного коронавируса существует высокий риск развития сахарного диабета и аутоиммунных заболеваний, сообщает РИА Новости.

Мурашко предупредил о риске развития ряда заболеваний после COVID-19 и призвал не дожидаться проявления осложнений, а прививаться от вируса.

«Появляются и аутоиммунные заболевания по типу ревматоидных артритов, появляется больший риск формирования диабета первого типа», — предупредил россиян глава Минздрава.

Ранее Мурашко допустил подъем заболеваемости COVID-19 в России. По его словам, это произойдет в конце мая или в июне. Министр объяснил, что всплеск заболевания может произойти из-за снижения коллективного иммунитета среди россиян.

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Марина Совина
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