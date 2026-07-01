Два наемника ВСУ погибли в перестрелке в Николаеве

В Николаеве в результате перестрелки погибли 2 иностранных наемника ВСУ

В Николаеве в салоне автомобиля произошла перестрелка, в результате которой погибли два иностранных наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По информации издания, инцидент произошел в салоне автомобиля Opel Vectra. После остановки на светофоре между иностранцами произошел словесный конфликт. В результате погибли водитель и сидевший на переднем месте пассажир.

Третьего находившегося в салоне иностранца задержали. В автомобиле было обнаружено оружие.

Портал News.pn уточняет, что фигурантами перестреклки стали наемники ВСУ. По его данным, гражданин Чили застрелил двух колумбийцев.

22 июня политолог Ксения Коновалова-Алхименкова в беседе с «Лентой.ру» заявила, что новый президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья, который хочет развернуть внутри страны масштабную борьбу с преступностью, не сможет решить проблему отправки колумбийских наемников в ВСУ.