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Раскрыта ситуация с новыми вариантами коронавируа в России

Роспотребнадзор: новых вариантов коронавируса в РФ не выявлено, доминирует стелс-омикрон

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Новых вариантов коронавируса в России за последнее время выявлено не было, в стране преобладает стелс-омикрон. Как сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Камиль Хафизов, на вариант BA.2 приходятся почти все новые случаи COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

«Каких-то новых штаммов в РФ за последнее время не было выявлено​​​. Доминирующий сейчас в стране — стелс-омикрон BA.2, на долю которого приходится более 90 процентов от всех случаев заражений», — пояснил Хафизов.

Специалист отметил, что варианты омикрона BA.4 и BA.5, которые часто обнаруживаются в ЮАР, а также в европейских странах и США, вызывают беспокойство у российских медиков. По словам Хафизова, в ЮАР число выявленных больных возросло за последнее время в три раза, хотя число госпитализаций остается низким.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор выявил превышение заболеваемости COVID-19 в России. В ведомстве добавили, что доля омикрона среди всех выявляемых за неделю случаев коронавируса составила 93,2 процента.

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Марина Совина
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