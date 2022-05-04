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Роспотребнадзор выявил превышение заболеваемости COVID-19 в России

Роспотребнадзор выявил превышение показателей заболеваемости COVID-19 в 40 регионах России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В 40 регионах России выявили превышение показателей заболеваемости COVID-19. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Глава ведомства Анна Попова отметила, что интенсивность эпидемического процесса в России постепенно снижается, но в некоторых регионах обстановка с коронавирусом все еще неблагополучная.

В Роспотребнадзоре добавили, что доля омикрона среди всех выявляемых за неделю случаев коронавируса составила 93,2 процента.

Кроме того, Попова поручила принять меры для снижения распространения коронавируса во время майских праздников. По ее словам, необходимо максимально обезопасить от заражения участников массовых мероприятий по случаю Дня Победы.

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Ранее иммунолог Николай Крючков сообщил, что сейчас в России идет скрытая волна COVID-19. По его словам, рост заражаемости коронавирусом случился из-за отмены ограничительных мер и снижении уровня вакцинации.

В свою очередь врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал подъем заболеваемости COVID-19 после майских праздников.

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Константин Лысяков
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