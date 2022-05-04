Иммунолог рассказал о скрытой волне коронавируса в России

Иммунолог Крючков заявил, что в России сейчас идет скрытая волна COVID-19

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в России сейчас идет скрытая волна COVID-19. Его слова передает URA.RU.

По его мнению, подъем заболеваемости коронавирусом в стране случился из-за отмены ограничительных мер и снижении уровня вакцинации. «Сейчас идет скрытая волна COVID. Это не такие волны, как при "омикроне“, "дельте“. Такого нет, и мы бы их увидели. Но знаете, как на воде бывают волны, не как цунами, но просто волны. У нас примерно та же ситуация. По крупным городам мы уже видим, и как я думал, это началось во вторую половину апреля», — рассказал он и предположил, что к июню она может стихнуть.

Крючков назвал такие колебания естественными. «Когда мы говорим, что у нас вакцинация не идет, отмена мер, это все создает условия, на фоне которых инфекции гораздо проще распространяться. Инфекция не ведет себя так, что она стабилизируется и месяцами все одинаково. Такого не бывает. За счет разных факторов показатели смещаются», — пояснил он. Иммунолог считает, что маски в общественных местах нужно вернуть.

За сутки 2 мая в России было выявлено 5466 новых случаев COVID-19, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с распространением COVID-19. Из них был госпитализирован 1441 человек, что на 25 процентов больше по сравнению с предыдущими сутками (1152 человека). Выздоровели и были выписаны 7052 человека.

