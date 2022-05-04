В Роспотребнадзоре дали поручение по COVID-19 на майские праздники

Попова поручила принять меры против распространения COVID-19 на майские праздники

В России необходимо принять меры для снижения рисков распространения коронавируса во время майских праздников. С таким поручением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с руководителями территориальных органов службы. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

По словам главного санитарного врача, важно обеспечить максимальную эпидемиологическую безопасность для участников массовых мероприятий, которые состоятся по случаю Дня Победы. Попова отметила, что в стране наблюдается снижение заболеваемости COVID-19.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране на омикрон-штамм COVID-19 приходится 93,2 процента заражений, на дальта-штамм — 2 процента, на другие геноварианты — 4,8 процента.