В России назвали условие для очередного всплеска заболеваемости COVID-19

Инфекционист Тимаков заявил, что всплеск COVID-19 возможен только при новом штамме

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ТАСС назвал условие для очередного всплеска заболеваемости COVID-19 в России. По словам специалиста, подъем заболеваемости возможен только в случае появления нового штамма вируса.

«После майских праздников может возникнуть подъем, если только будет новый подвид коронавирусной инфекции», — считает эксперт. Он отметил, что, пока новой выраженной мутации не будет, сильной тревоги по всплеску заболеваемости быть не должно.

При этом инфекционист подчеркнул, что у людей, перенесших коронавирус в январе-феврале, начинает снижаться иммунитет. «А омикроном, который у нас циркулирует, можно болеть несколько раз - возможен небольшой подъем заболеваемости, повторный среди тех людей, кто уже болел, он возможен», — заявил Тимаков.

Он добавил, что новый подъем заболеваемости не будет критичным для системы здравоохранения России, поскольку уже разработаны методы лечения COVID-19 и профилактики осложнений.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве после майских праздников. По его мнению, подъем будет небольшой.