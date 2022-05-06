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Россия отвергла обвинения в провоцировании продовольственного кризиса

Посол РФ в США Антонов отверг обвинения, что Москва провоцирует продовольственный кризис

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов отверг обвинения, что Москва провоцирует продовольственный кризис в мире. По словам Антонова, экспортные возможности были ограничены санкциями, пишет ТАСС.

По его словам, обвинения в адрес России в провоцировании надвигающегося продовольственного кризиса «крайне деструктивны». Посол РФ отметил, что США хотят остальной мир забыть о том, что меры давления на Россию напрямую сказались на ее возможностях осуществлять экспорт различных товаров.

«Речь, прежде всего, об отключении ряда российских банков от системы расчетов SWIFT и санкциях против нашего транспортного сектора», — напомнил он, добавив, что, несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, Россия продолжит выполнять свои международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей.

«Ситуация складывалась бы иначе, если бы отдельные государства не создавали искусственные препоны», — подчеркнул он.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал вернуть удобрения и продукты из Белоруссии, Украины и России на мировые рынки. Генсек рассказал о необходимости реинтеграции товаров из этих стран в мировые рынки, несмотря на кризис на Украине. По его словам, это необходимо для «предметного решения глобальной проблемы продовольственной безопасности».

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Марина Совина
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