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Гутерриш призвал вернуть российские продукты на мировые рынки

Генсек ООН Гутерриш призвал вернуть на мировые рынки продукты из России и Украины
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Ministry of Foreign Affairs of R / Globallookpress.com

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал вернуть удобрения и продукты из Белоруссии, Украины и России на мировые рынки, пишет РИА Новости со ссылкой на выступление политика на Совете Безопасности ООН.

Генсек рассказал о необходимости реинтеграции товаров из этих стран в мировые рынки, несмотря на кризис на Украине. По его словам, это необходимо для «предметного решения глобальной проблемы продовольственной безопасности». Гутерриш призвал наладить сельскохозяйственное производство на Украине и поставки продуктов питания и удобрений из России и Белоруссии. «Я сделаю все возможное, чтобы помочь наладить диалог, чтобы помочь воплотить это в жизнь», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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