Гутерриш призвал вернуть российские продукты на мировые рынки

Генсек ООН Гутерриш призвал вернуть на мировые рынки продукты из России и Украины

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал вернуть удобрения и продукты из Белоруссии, Украины и России на мировые рынки, пишет РИА Новости со ссылкой на выступление политика на Совете Безопасности ООН.

Генсек рассказал о необходимости реинтеграции товаров из этих стран в мировые рынки, несмотря на кризис на Украине. По его словам, это необходимо для «предметного решения глобальной проблемы продовольственной безопасности». Гутерриш призвал наладить сельскохозяйственное производство на Украине и поставки продуктов питания и удобрений из России и Белоруссии. «Я сделаю все возможное, чтобы помочь наладить диалог, чтобы помочь воплотить это в жизнь», — подчеркнул он.

В апреле глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Цюй Дунъюй предрек миру продовольственный кризис. Он напомнил, что пандемия коронавируса негативно сказывается на жизни людей, а происходящее на Украине усугубило ситуацию с продовольствием.