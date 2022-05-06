Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Декаде народных танцев приняли участие пять тысяч танцоров

В Минкульте России сообщили, что 5 мая завершилась Декада народного танца

Фото: Министерство культуры РФ

В России в четверг, 5 мая, завершилась Декада народного танца — цикл фестивалей, конкурсов и образовательных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию народной хореографии. В проекте приняли участие пять тысяч танцоров, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкульт РФ.

В пресс-службе ведомства отметили, проект стартовал 1 апреля в рамках Года культурного наследия народов России и объединил 330 хореографических коллективов из 62 регионов страны. Основные мероприятия прошли в Архангельске, Астрахани, Владимире, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Кемерове, Благовещенске.

Директор Государственного Российского Дома народного творчества имени Поленова Тамара Пуртова отметила, что большое количество регионов и коллективов-участников свидетельствует о возрастающем интересе к народному танцу, что соответствует задачам по популяризации и внедрению традиций в современное культурное пространство.

Ранее в мае сообщалось, что в Нальчике в седьмой раз состоялся фестиваль-конкурс народной музыки «Молодежь. Искусство. Созидание». В 2022 году в мероприятии приняли участие жители Абхазии, Южной Осетии, Казахстана и Китая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Зеленский пригрозил выходом из переговоров при гибели военных в Мариуполе
Блогерша показала простой способ подобрать джинсы без примерки
Росгвардеец насмерть сбил российского школьника
Стало известно новое название Cosmopolitan в России
Стало известно о новых жертвах пожара на Кубе
Голландский производитель элитных яхт пострадал из-за российского олигарха
Звезда «Красотки» продал поместье с личным озером неизвестному
Стало известно о дефиците мест в турецких отелях летом
Власти Кубы назвали число погибших при взрыве в отеле
Женщина потратила два с половиной миллиона рублей на гардероб для чихуа-хуа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.