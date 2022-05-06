В Нальчике состоялся фестиваль-конкурс народной музыки

Фестиваль-конкурс народной музыки «Молодежь. Искусство. Созидание» состоялся в Нальчике

Фестиваль-конкурс народной музыки «Молодежь. Искусство. Созидание» в седьмой раз состоялся в Нальчике. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, почти 300 студентов средних специальных учебных заведений из разных городов и стран выступили в Колледже культуры и искусств, который расположен на улице Балкарской. Известно, что в нынешнем году в мероприятии приняли участие жители Абхазии, Южной Осетии, Казахстана и Китая.

Известно, что на церемонии открытия фестиваля присутствовал вице-спикер республиканского парламента Мурат Карданов. В ходе концерта крупные ансамбли народных инструментов, а также солисты и небольшие коллективы выступили с собственными номерами. Кроме того, участникам конкурса провели различные мастер-классы.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 15 по 17 мая пройдет всероссийский городской фестиваль «Русское зарубежье: города и лица». Мероприятие напомнит жителям города о выдающихся земляках, которые внесли вклад в мировую культуру и прославили свою родину за рубежом.