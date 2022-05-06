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Всероссийский городской фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде в мае

Фестиваль «Русское зарубежье: города и лица» пройдет в Нижнем Новгороде с 15 по 17 мая

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Всероссийский городской фестиваль «Русское зарубежье: города и лица» будет проходить в Нижнем Новгороде с 15 по 17 мая. Как уточняет портал «Нижний 800», мероприятие напомнит жителям города о выдающихся земляках, которые внесли вклад в мировую культуру и прославили свою родину за рубежом.

Рассказывая о фестивале, руководитель Фонда наследия русского зарубежья Елена Чернышкова акцентировала внимание на том, что Нижний Новгород до 1917 года являлся крупнейшим промышленным и торговым центром страны.

«Не только о писателе Максиме Горьком, который долгое время жил за рубежом, но и о многих других великих россиянах — писателях, музыкантах, художниках, и об их вкладе в мировую культуру мы расскажем гостям фестиваля в Нижнем Новгороде», — пообещала она.

Отмечается, что гостей фестиваля ждет насыщенная программа культурных и просветительских мероприятий, которая будет интересна и широкой публике, и экспертам.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 25 июня стартует гастрономический фестиваль «Ах!Фест». Как сообщили организаторы, фестиваль пройдет в долине семейного отдыха «Алтайское Холмогорье», мероприятия запланированы как в офлайн, так и в онлайн формате.

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Варвара Кошечкина
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