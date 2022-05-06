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В Пентагоне заявили о предоставлении Киеву «полезных и релевантных» разведданных

Пентагон: США предоставляют Украине полезные, релевантные и своевременные разведданные

Фото: Carlos Barria / Reuters

США предоставляют Украине полезные, релевантные и своевременные разведданные. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

По его словам, помощь Вашингтона носит ограниченный характер. Кирби отметил, что данные разведки Киев получает также от других стран и имеет свои возможности в данной сфере. При этом он подчеркнул, что украинские власти сами в конечном счете принимают решение, как воспользоваться полученной информацией и делать ли что-нибудь с ней. «Это легитимно, законно и ограниченно», — резюмировал представитель Пентагона.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российским военным известно о передаче США, НАТО и Великобританией Украине не только оружия, но и разведданных. По словам пресс-секретаря президента России, это не способствует быстрому завершению спецоперации, однако не мешает доведению ее до конца.

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Марина Совина
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