Кремль рассказал о передаче США и НАТО Украине разведданных

Пресс-секретарь Путина Песков: военные знают о передаче Украине разведданных США и НАТО

Российским военным известно, что США, НАТО и Великобритания передают Украине не только оружие, но и разведданные. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, это не способствует быстрому завершению спецоперации, однако не мешает доведению ее до конца.

На вопрос о том, могут ли быть приняты какие-то специальные меры реагирования, представитель Кремля ответил, что российские военные делают все необходимое в данной ситуации.

Ранее стало известно, что Вашингтон передал Киеву разведывательные данные, которые привели к гибели российских военных. Такие сведения опубликовала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц. Там утверждают, что США передают Украине информацию о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн.