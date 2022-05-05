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Кремль рассказал о передаче США и НАТО Украине разведданных

Пресс-секретарь Путина Песков: военные знают о передаче Украине разведданных США и НАТО

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Российским военным известно, что США, НАТО и Великобритания передают Украине не только оружие, но и разведданные. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, это не способствует быстрому завершению спецоперации, однако не мешает доведению ее до конца.

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На вопрос о том, могут ли быть приняты какие-то специальные меры реагирования, представитель Кремля ответил, что российские военные делают все необходимое в данной ситуации.

Ранее стало известно, что Вашингтон передал Киеву разведывательные данные, которые привели к гибели российских военных. Такие сведения опубликовала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц. Там утверждают, что США передают Украине информацию о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн.

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Сергей Истомин
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