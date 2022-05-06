Пушилин заявил о возвращении в Херсон девяти пленных украинских моряков

Глава ДНР заявил, что захваченные «Азовом» девять украинских моряков вернулись в Херсон

Власти Донецкой народной республики (ДНР) помогли вернуться в Херсон девяти украинским морякам с гражданских судов, которых удерживал в плену полк «Азов» в порту Мариуполя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

Политик сопроводил экипаж до города во время поездки в Херсонскую область вместе с заместителем председателя Совета Федерации России Андреем Турчаком. Моряков встретили их семьи.

Бои за городской порт продолжались между Народной милицией и Вооруженными силами Украины (ВСУ) несколько недель. Сейчас украинские части сосредоточены преимущественно в районе завода завода «Азовсталь».

Эвакуация гражданских из порта Мариуполя началась 8 апреля. Суда не смогли выйти в море из-за начала боевых действий. Часть экипажей жаловались на враждебное отношение со стороны украинских военных и националистов.