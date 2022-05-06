Дельфины затеяли сексуальную игру с мертвой анакондой на глазах у людей

Daily Mail: в Боливии дельфинов застали за сексуальной игрой с анакондой

Ученым удалось застать двух сексуально возбужденных боливийских речных дельфинов, которые плыли по реке Тихамучи в Боливии и играли с мертвой анакондой. Об этом сообщает Daily Mail.

Отчет о наблюдении был опубликован в научном журнале Ecology. По утверждению исследователей, это первый известный случай взаимодействия боливийских речных дельфинов и боливийской анаконды, произошедший на глазах у людей. «Они были очень игривы и задержались на поверхности дольше, чем обычно», — отметили авторы работы. Дельфины плавали синхронно, с одинаковой скоростью и на одинаковой глубине.

Исследователи считают, что дельфины играли и не пытались съесть анаконду. Поблизости находились и молодые дельфины, поэтому не исключено, что взрослые хвастались змеей перед ними. Специалист по морским млекопитающим Хантерского колледжа в Нью-Йорке Дайана Рейсс предположила, что игра, которую они затеяли, могла служить для сексуальной стимуляции, а анаконда стала ее невольной участницей. «Не думаю, что змея хорошо провела время», — добавил автор исследования, биолог Стеффен Рейхл.

Боливийский речной дельфин — подвид амазонского речного дельфина. Этот вид находится под угрозой исчезновения, так как большинство популяций сокращается из-за избыточной рыбной ловли, охоты и потери мест обитания. Пищевые привычки этого вида плохо изучены. Предположительно они, как и их амазонские собраться, потребляют до 43 видов рыб. Не исключено, что боливийские дельфины могут время от времени питаться и змеями, либо использовать их как игрушку, в том числе, возможно, обучающую.

Огромная змея, которую дельфины несли во ртах, относится к виду боливийская анаконда. Это высший хищник, который достигает четырех метров в длину. Хотя анаконды — полуводные змеи, особь, с которой играли дельфины, по мнению ученых, погибла из-за того, что ее голова слишком долго находилась под водой.

Ранее сообщалось, что австралийские ученые выяснили, что во время брачного периода гладкие морские змеи (Aipysurus laevis) нередко принимают аквалангистов за самок. По мнению исследователей, это свидетельствует о плохом зрении гладких морских змей.