Подозреваемого в госизмене россиянина арестовал столичный суд

Подозреваемого в госизмене россиянина арестовал Лефортовский суд Москвы

Лефортовский суд в Москве арестовал россиянина Виталия Кривошлыка, который подозревается в госизмене. Об этом «Ленте.ру» в пятницу 6 мая, сообщили в суде.

По данным суда, фигурант пробудет под стражей как минимум до 5 июля этого года. Источник «Интерфакса» утверждает, что Кривошлыку вменяется передача представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну. При этом официальных комментариев следствия и защиты Кривошлыка пока нет.

Ранее сообщалось, что Курский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего начальника отдела МВД по Золотухинскому району Курской области подполковника Дмитрия Борзенкова за госизмену. Предполагается, что он мог передавать секретные сведения Службе безопасности Украины (СБУ) о перемещении по территории района военнослужащих и военной спецтехники.