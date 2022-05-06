Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Подозреваемого в госизмене россиянина арестовал столичный суд

Подозреваемого в госизмене россиянина арестовал Лефортовский суд Москвы

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Лефортовский суд в Москве арестовал россиянина Виталия Кривошлыка, который подозревается в госизмене. Об этом «Ленте.ру» в пятницу 6 мая, сообщили в суде.

По данным суда, фигурант пробудет под стражей как минимум до 5 июля этого года. Источник «Интерфакса» утверждает, что Кривошлыку вменяется передача представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну. При этом официальных комментариев следствия и защиты Кривошлыка пока нет.

Ранее сообщалось, что Курский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего начальника отдела МВД по Золотухинскому району Курской области подполковника Дмитрия Борзенкова за госизмену. Предполагается, что он мог передавать секретные сведения Службе безопасности Украины (СБУ) о перемещении по территории района военнослужащих и военной спецтехники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Лидеры G7 обсудят новые санкции против России
Главный редактор Baza ушел из издания
Киркоров принес извинения за танцевальный номер с крестом
Российская авиакомпания объявила распродажу авиабилетов от 1,9 тысячи рублей
Зеленский призвал Шольца посетить Киев 9 мая
Дочь Владимира Машкова рассказала об отношениях с отцом
Определены регионы России с наименее требовательными арендодателями
Подозреваемого в госизмене россиянина арестовал столичный суд
Юрист оценил шансы Невзорова оспорить арест
Парикмахер раскрыл способ стать стройнее с помощью цвета волос
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.