Назван эффект от западных санкций для российских регионов

Счетная палата предупредила о падении доходов регионов России на 5-8% из-за санкций

Внешнеполитическое давление существенно снизит доходы бюджетов российских регионов, хотя оценить эффект от западных санкций в каждом из них пока сложно. Об этом со ссылкой на аудитора Счетной палаты Наталью Трунову пишут «Ведомости».

В качестве пессимистичного сценария она назвала падение на 5-8 процентов по итогам 2022 года, основное влияние на цифры окажет скорость адаптации субъектов федерации к новым условиям. Некоторые из них уже не только принимают антикризисные меры, но и продвигают предприятий на новых рынках, занимаются формированием новых логистических цепочек.

Представитель Минфина заметил, что по итогам первого квартала в 82 из 85 субъектах по инерции наблюдался рост налоговых и неналоговых доходов — почти на треть (31 процент) по сравнению с 2021 годом и в полтора раза по сравнению с 2020-м. Остатки средств бюджетов составляют 3,5 триллиона рублей, из них больше половины находятся на депозитах в банках.

Руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова указала, что из-за высокой неопределенности предсказать, какие регионы пострадают больше, а какие меньше, невозможно, ситуация может резко поменяться уже через месяц. Хотя в общих чертах понятно, что, например, субъекты, где за значительную долю бюджета отвечает автопром, пострадают сильнее, чем те, где высока доля сельского хозяйства или пищевой промышленности.

В конце апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления на Совете законодателей описал ситуацию в ближайшие два года как очень сложную. Основной удар, по его словам, придется на 2022 год — это инфляция в размере 20,7 процента и спад экономики на 12,4 процента. Такие оценки давались при актуальном на тот момент санкционном режиме, однако в настоящее время Евросоюз готовит уже шестой пакет ограничительных мер, который может затронуть экспорт российской нефти.