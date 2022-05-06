Минобороны заявило о минировании радикалами емкостей с аммиаком на заводе «Азот»

Минобороны РФ: украинские националисты заминировали емкости с аммиаком на заводе «Азот»

Украинские националисты заминировали емкости с аммиаком на заводе «Азот» в Северодонецке. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, украинские радикалы заминировали емкости с опасными химическими веществами, в том числе аммиаком, аммиачной селитрой и азотной кислотой, для их подрыва в случае вынужденного отступления. Мизинцев подчеркнул, что подобное преступление приведет к химическому заражению воздуха и источников воды. Особую опасность представляет возможность попадания сильнодействующих ядовитых веществ в реку Северский Донец, которая является одним из основных источников воды для Восточной Украины и республик Донбасса.

Ранее Мизинцев заявил, что спецслужбы Украины намереваются провести на территории Одессы провокацию с применением ядовитых химических веществ. Это будет сделано с целью обвинить российских военных в нанесении ракетного удара по западной военно-морской базе ВМС страны, который приведет к подрыву хладокомбината порта, располагающегося в 500 метрах от военного объекта.