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Минобороны заявило о минировании радикалами емкостей с аммиаком на заводе «Азот»

Минобороны РФ: украинские националисты заминировали емкости с аммиаком на заводе «Азот»

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Украинские националисты заминировали емкости с аммиаком на заводе «Азот» в Северодонецке. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, украинские радикалы заминировали емкости с опасными химическими веществами, в том числе аммиаком, аммиачной селитрой и азотной кислотой, для их подрыва в случае вынужденного отступления. Мизинцев подчеркнул, что подобное преступление приведет к химическому заражению воздуха и источников воды. Особую опасность представляет возможность попадания сильнодействующих ядовитых веществ в реку Северский Донец, которая является одним из основных источников воды для Восточной Украины и республик Донбасса.

Ранее Мизинцев заявил, что спецслужбы Украины намереваются провести на территории Одессы провокацию с применением ядовитых химических веществ. Это будет сделано с целью обвинить российских военных в нанесении ракетного удара по западной военно-морской базе ВМС страны, который приведет к подрыву хладокомбината порта, располагающегося в 500 метрах от военного объекта.

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Марина Совина
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