Женщина въехала на угнанной машине в тюремный автомобиль и сбежала с заключенным

Daily Mail: женщина угнала джип и протаранила тюремную машину ради побега возлюбленного

Жительница Австралии в городе Канберра взяла на тест-драйв джип, въехала на нем в тюремную машину и сбежала с возлюбленным-заключенным. Об этом сообщает Daily Mail.

Чтобы устроить побег, 20-летняя Лиза Роуз Мэри Уолто взяла на тест-драйв Jeep Wrangler. При этом она предъявила менеджеру автосалона права на чужое имя и сказала, что ей одобрен кредит на 100 тысяч австралийских долларов (4,7 миллиона рублей). Затем женщина попросила еще один тест-драйв, уже без присутствия менеджера, якобы с целью показать автомобиль больному отцу. Менеджер не согласился на эту просьбу, и они отправились на тест-драйв вместе.

Во время поездки Уолто заявила, что ей нужно покурить, и остановилась на обочине. После этого она угнала автомобиль и оставила менеджера на дороге. Затем женщина нагнала и протаранила белую Toyota Camry, в которой ехали трое сотрудников исправительного учреждения и ее возлюбленный — заключенный Кейн Куинн. Они направлялись в больницу, поскольку Куинн убедил их, что проглотил батарейку и плохо себя чувствует.

На записи видеорегистратора видно, как Уолто несколько раз врезается в автомобиль для перевозки заключенных, а затем гонится за ним. «Багажник автомобиля был погнут, когда сотрудники правоохранительных органов ощутили еще одно столкновение с задней стороны с тем же автомобилем Jeep», — говорится в судебных документах. После третьего столкновения водитель Toyota потерял управление, и автомобиль выехал на разделительную полосу.

Уолто еще несколько раз врезалась в машину, прежде чем из нее вышли сотрудники исправительного учреждения и Куинн. Заключенный с криком «Она пытается убить меня» прыгнул в Jeep и скрылся вместе с Уолто.

В тот же день угнанный автомобиль нашли подожженным в пригороде Канберры, а пару отыскали в доме на севере города. После непродолжительных переговоров Уолто вышла из дома. По рассказу полицейских, с чердака здания доносился шум работающего электроинструмента. Оттуда же раздался голос: «Я не выйду, пока не употреблю все наркотики». В конце концов, Куинн тоже покинул здание. Он все еще был в наручниках.

В ходе допроса Уолто заявила, что собиралась сбежать с Куинном и вместе начать новую жизнь. Женщина признала вину в том, что врезалась на угнанном автомобиле в машину, на которой везли ее жениха, и помогла ему сбежать. Куинн не признал вины в совершении побега и пытается оспаривать обвинения. Уолто находится под стражей, приговор будет вынесен ей в этом году.

Ранее сообщалось, что в Боготе, Колумбия, 21-летнюю Instagram-модель сочли организатором побега матери, получившей тюремный срок за политическое преступление. Победившую на выборах и ставшую сенатором женщину заподозрили в нарушении правил проведения избирательной кампании, подтасовке голосов избирателей, коррупции и незаконном владении оружием.