Instagram-модель заподозрили в организации побега матери из тюрьмы

В Боготе, Колумбия, 21-летнюю Instagram-модель сочли организатором побега из-под стражи матери, получившей тюремный срок за политическое преступление. Об этом сообщает Vice.

В 2019 году к 15 годам тюремного заключения приговорили 38-летнего политика Аиду Мерлано Реболледо. Победившую на выборах и ставшую сенатором женщину заподозрили в нарушении правил проведения избирательной кампании, подтасовке голосов избирателей, коррупции и незаконном владении оружием. Вскоре ее обвинили и заключили в тюрьму. Однако всего через две недели ей удалось сбежать.

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Побег произошел в день, когда Мерлано Реболледо отправилась на прием к стоматологу в сопровождении тюремного охранника. Она вошла в кабинет врача, а ее сопровождающий остался ждать в коридоре. Затем дантист на какое-то время оставил осужденную одну, и она успела сбежать через окно. Спустившись вниз по веревке, колумбийка передала ее одному из удивленных прохожих, а затем села на мотоцикл, которым управлял неизвестный мужчина, надела шлем и скрылась из виду. Беглянку поймали в Венесуэле спустя три месяца.

В организации побега подозревается дочь Мерлано Реболледо — известная в Instagram модель Аида Виктория. В конце октября она предстала перед судом. Свое участие в организации преступления она отрицает.

Ранее сообщалось, что в Таиланде заключенный переоделся надзирателем и беспрепятственно ушел из тюрьмы. Чтобы совершить побег, заключенный переоделся в форму тюремного надзирателя, надел кепку и маску.