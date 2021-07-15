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Заключенные совершили массовый побег из тюрьмы при помощи соли и перца

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Фото: Getty
В Индии заключенные совершили массовый побег из тюрьмы при помощи соли и перца

В Индии семеро заключенных совершили массовый побег из тюрьмы при помощи соли и перца. Об этом сообщает Hindustan Times.

Инцидент произошел в одной из тюрем штата Аруначал-Прадеш на северо-востоке страны. Когда заключенных выпустили из камер на время ужина, они напали на охранников и забросали их смесью черного перца чили и соли, метя им в лица.

В результате семь человек сумели вырваться на свободу. Как сообщили в администрации тюрьмы, личности сбежавших установлены, ведутся их поиски. Все районы округа Восточный Сианг, где произошло ЧП, оцеплены полицией.

Во время нападения один из сотрудников тюрьмы получил удар по голове замком тюремной решетки и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Всего пострадали пятеро надзирателей.

Ранее сообщалось, что в Индонезии заключенный, ожидавший казни в камере для смертников, прорыл тоннель и сбежал по нему из тюрьмы. Сотрудники полиции обнаружили подземный ход, соединяющий камеру преступника с канализационной трубой.

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