Заключенная притворилась другим человеком и сбежала из тюрьмы

Заключенная представилась другим человеком и совершила побег из тюрьмы в Северной Каролине

24-летняя заключенная Эллен Ренэй Гобл притворилась другим человеком и сбежала из тюрьмы в Северной Каролине, США. Об этом сообщает ABC 17 News.

Утром в субботу, 28 августа, Ренэй Гобл использовала личные данные другого заключенного, чтобы выйти из тюрьмы. Охрана не знала о побеге, пока заключенные не сообщили, что женщина выдала себя за другую.

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Тогда сотрудники тюрьмы провели повторную проверку и убедились, что срок отбывания наказания Ренэй Гобл еще не истек.

Шериф Аарон Уилсон собрал рабочую группу для поиска сбежавшей и расследования обстоятельств побега. Несмотря на то что, по словам Уилсона, женщина не представляет угрозы для общества, он просит местных жителей быть осторожными. Он добавил, что планирует инициировать пересмотр политики безопасности и контроля над заключенными в тюрьме, чтобы избежать подобных ситуаций.

Уилсон распространил описание преступницы и попросил всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, связаться с ним.

Ранее сообщалось, что в Индии семеро заключенных совершили массовый побег из тюрьмы при помощи соли и перца. Когда заключенных выпустили из камер на время ужина, они напали на охранников и забросали их смесью черного перца, чили и соли, целясь им в лицо.