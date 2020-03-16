Заключенный организовал дерзкий побег ради двух дней с любовницей

Суд в британском городе Дерби вынес приговоры заключенному и его любовнице, которые организовали дерзкий побег из тюрьмы ради двух дней вместе. Об этом сообщает издание Metro.

31 августа 2019 года надзиратели тюрьмы в Дербишире обнаружили, что в камере нет 30-летнего Люка Харви (Luke Harvey), который отбывал наказание за ограбление. Вместо себя он оставил большую самодельную куклу, из-за которой его исчезновение не замечали до вечернего обхода.

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Запись камеры видеонаблюдения показала, что Харви перелез через трехметровую тюремную стену. На другой стороне беглеца ждала любовница — 30-летняя Ханна Смит (Hannah Smith). Они сели в ее автомобиль и скрылись.

После побега любовники отправились на море. Они провели выходные вместе и расстались лишь в понедельник. Харви уверял женщину, что возвращается в тюрьму, но так и не сделал этого. Через несколько дней он вернулся к Смит и попросил отвезти его к знакомому. Полиция задержала их, когда они выехали на шоссе возле ее дома в Бирмингеме.

По решению суда 12-летнее тюремное заключение Харви было продлено на 10 месяцев. Смит приговорили к 150 часам неоплачиваемых общественных работ и условному лишению свободы на шесть месяцев с двухлетним испытательным сроком. За новые нарушения ее отправят за решетку, а ее ребенка — отдадут для усыновления.

Харви попал в тюрьму за ограбление, совершенное в 2014 году. Вместе с двумя сообщниками, вооруженными металлическими прутами, он забрался в дом, избил спящих жильцов и украл 3,5 тысячи фунтов стерлингов (320 тысяч рублей).

В 2019 году сообщалось, что из неапольской тюрьмы Поджореале, считающейся самой страшной в Италии, сбежал подозреваемый в убийстве. 32-летний гражданин Польши Роберт Лисовски сумел перелезть через стену возле исправительного учреждения при помощи самодельной веревки из простыни.

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