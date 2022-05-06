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Власти Кубы назвали число погибших при взрыве в отеле

Власти Кубы сообщили о четырех погибших в результате крупного взрыва в отеле «Саратога»

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

В результате крупного взрыва в здании отеля «Саратога» в столице Кубы погибли четверо человек. Такое число погибших назвало агентство Reuters с ссылкой на власти страны.

«На настоящий момент подтверждена гибель четырех человек», — сообщило правительство Кубы.

Согласно информации местных СМИ, отель готовился к открытию после ремонта. Долгое время он оставался закрытым из-за COVID-19, поэтому перед предполагаемым открытием в постройке велись работы по проверке газовых труб. Спасательные службы предположили, что утечка газа стала причиной крупного взрыва, частично разрушившего постройку.

Ранее стало известно, что в отеле «Саратога» напротив гаванского Капитолия произошел мощный взрыв. По словам очевидцев с места взрыва, как минимум два этажа отеля разрушено полностью. Место происшествия было оцеплено, а из близлежащих строений была проведена эвакуация.

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Дмитрий Сотак
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