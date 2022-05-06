В столице Кубы произошел мощный взрыв

В отеле напротив гаванского Капитолия произошел мощный взрыв, здание частично разрушено

В отеле «Саратога» напротив гаванского Капитолия произошел мощный взрыв, здание частично разрушено, есть несколько пострадавших. О происшествии в столице Кубы сообщает ТАСС.

По словам очевидцев с места взрыва, как минимум два этажа отеля разрушено полностью. Спасательные службы после первичного осмотра здания пришли к выводу, что одной из причин происшествия может быть утечка газа. Из близлежащих строений проводится эвакуация.

Ранее стало известно о взрыве в жилом доме в испанском Мадриде. По словам источников СМИ в полиции, взрыв произошел на крыше жилого дома. Предполагается, что взрыв мог быть вызван утечкой газа, хотя официальной версии происхождения взрыва до сих пор нет.