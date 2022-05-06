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Сильный взрыв произошел в жилом доме в центре Мадрида

В жилом доме в центре Мадрида произошел взрыв, как минимум шестеро ранены

Фото: Juan Medina / Reuters

В жилом доме в одном из центральных районов Мадрида произошел взрыв, здание сильно повреждено. Об этом пишет местное издание Vozpopuli.

Это произошло в 13:00 по местному времени (14:00 мск), по словам источников издания в полиции, что-то взорвалось на крыше жилого дома. Предполагается, что взрыв мог быть вызван утечкой газа, хотя официальной версии происхождения взрыва до сих пор нет.

На месте действуют бригады пожарных и скорой помощи, жильцов здания эвакуировали. По предварительным данным, шесть человек пострадали.

Мощный взрыв происходил в здании в центре Мадрида в конце января 2021-го, в результате были разрушены крыша здания и четыре этажа. По данным СМИ, пострадавшее от взрыва здание принадлежало местной епархии. В нем жили священники.

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Виктория Кондратьева
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