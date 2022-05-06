Сельдь и льняное семя назвали альтернативой красной рыбе

Диетолог Маргарита Будасси: семгу и форель можно заменить на сельдь и печень трески

Врач-терапевт, диетолог, специалист направления фитнес-тестирования X-Fit Маргарита Будасси назвала доступные альтернативы дорогой красной рыбе — семге и форели. Об этом пишет «Газета.ру».

По словам эксперта, семгу и форель можно заменить на любую другую морскую жирную рыбу. «Более бюджетные источники белка и жирных кислот омега-3 — это сельдь, скумбрия, горбуша, сардины, печень трески. Их лучше употреблять в соленом или печеном виде», — объяснила она.

Кроме того, добавила Будасси, есть и растительная альтернатива рыбе по содержанию омега-3 — это льняное семя. «Для наилучшего усвоения полезных веществ рекомендуется измельчать семена льна непосредственно перед употреблением. Отмечу, что льняное масло лучше хранить в холодильнике во избежание окисления и порчи продукта», — посоветовала она.

Бюджетные сорта рыбы не уступают деликатесам в полезности, отметила Будасси. «Омега-3 кислоты способствуют очищению стенок сосудов от холестерина, предотвращают появление холестериновых бляшек. Улучшают вязкость крови и укрепляют стенки сосудов. Приводят артериальное давление в норму. Повышают уровень "хорошего" холестерина», — перечислила она.

Ранее диетолог Елена Евдокимова предупредила россиян об опасности увлечения соковыми и питьевыми диетами. Она заявила, что такие системы питания могут оказать негативное влияние на здоровье человека и ускорить старение.