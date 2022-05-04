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Россиянам рассказали об опасности диет на соках

Эндокринолог Евдокимова: соковые диеты могут привести к ожирению и старению кожи

Фото: Galina Barbieri / Globallookpress.com

Врач-эндокринолог, диетолог Елена Евдокимова предупредила россиян об опасности увлечения соковыми и питьевыми диетами. В беседе с изданием «Газета.ru» специалист заявила, что такие системы питания могут оказать негативное влияние на здоровье человека и ускорить старение.

По словам Евдокимовой, диеты на соках исключают из рациона практически все белки, жиры, углеводы и полезные микроэлементы, причем при общей минимальной калорийности существенно возрастает потребление сахара. «Это приводит к ожирению и нарушению обмена веществ в организме. Человек может начать терять волосы, его кожа заметно стареет, работоспособность значительно снижается», — рассказала врач-эндокринолог, добавив, что подобная система питания также может привести к обострению многих заболеваний желудочно-кишечного тракта.

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Евдокимова добавила, что для эффективного похудения не нужно выбирать экстремальные диеты и голодание, гораздо важнее скорректировать рацион в пользу более сбалансированного, богатого витаминами, микроэлементами и питательными веществами. А подходящую диету, по ее словам, должен подбирать врач.

Ранее диетолог Иван Алименко посоветовал россиянам избегать строгих диет и обязательно устраивать «дни наслаждения», во время которых можно есть все, что захочется. Специалист сказал, что подобный подход поможет избежать развития невроза и чувства вины из-за срывов и нарушения ограничений.

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Наталья Обрядина
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