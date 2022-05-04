Диетолог посоветовал отказаться от строгих диет и выбрать «день наслаждения»

Диетолог Алименко предупредил, что упорная борьба с лишним весом может привести к неврозу

Диетолог, специалист по рациональному питанию и снижению веса Иван Алименко посоветовал россиянам отказаться от строгих диет и выбрать «дни наслаждения», в которые разрешается есть все. Его слова передает радио Sputnik.

Специалист предупредил, что упорная борьба с лишним весом может привести к неврозу. По мнению Алименко, многие люди в погоне за стройным телом начинают бояться еды, причем этот страх нарастает в теплое время года, когда для выхода на улицу требуется меньшее количество одежды. «Сокращая употребление пищи, человек постоянно срывается, испытывает чувство вины, снова ограничивает себя, и так продолжается по кругу», — объяснил диетолог.

Тем, кто страдает от подобных отношений с едой, Алименко рекомендует регулярно устраивать «день наслаждения». Это можно делать раз в неделю или в две недели, в зависимости от желаемой скорости снижения веса. Цель такого дня — научить человека откладывать удовольствие на потом, но при этом избегать строгих запретов.

По словам специалиста, в «день наслаждения» можно есть все, что угодно, будь то фастфуд, сладости или пицца. Единственное, про что не стоит забывать, это ограничения по здоровью, если они есть, и помнить про рекомендации врачей, например, таких как гастроэнтеролог или аллерголог.

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