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Диетолог посоветовал отказаться от строгих диет и выбрать «день наслаждения»

Диетолог Алименко предупредил, что упорная борьба с лишним весом может привести к неврозу

Фото: Unsplash

Диетолог, специалист по рациональному питанию и снижению веса Иван Алименко посоветовал россиянам отказаться от строгих диет и выбрать «дни наслаждения», в которые разрешается есть все. Его слова передает радио Sputnik.

Специалист предупредил, что упорная борьба с лишним весом может привести к неврозу. По мнению Алименко, многие люди в погоне за стройным телом начинают бояться еды, причем этот страх нарастает в теплое время года, когда для выхода на улицу требуется меньшее количество одежды. «Сокращая употребление пищи, человек постоянно срывается, испытывает чувство вины, снова ограничивает себя, и так продолжается по кругу», — объяснил диетолог.

Тем, кто страдает от подобных отношений с едой, Алименко рекомендует регулярно устраивать «день наслаждения». Это можно делать раз в неделю или в две недели, в зависимости от желаемой скорости снижения веса. Цель такого дня — научить человека откладывать удовольствие на потом, но при этом избегать строгих запретов.

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По словам специалиста, в «день наслаждения» можно есть все, что угодно, будь то фастфуд, сладости или пицца. Единственное, про что не стоит забывать, это ограничения по здоровью, если они есть, и помнить про рекомендации врачей, например, таких как гастроэнтеролог или аллерголог.

Ранее сообщалось, что диетолог перечислила способы разгрузить организм после праздничных шашлыков. Восстановить нормальное самочувствие можно, если устроить правильно организованный разгрузочный день.

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Евгения Черкасова
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