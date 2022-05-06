В России начали избавляться от одного типа недвижимости

«Авито. Недвижимость»: торговые центры в России стали чаще выставлять на продажу

В крупных городах России начали избавляться от коммерческой недвижимости — собственники стали чаще выставлять на продажу торговые центры, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Авито. Недвижимость».

По всей стране в конце апреля для покупки были доступны более 22 тысяч «квадратов» торговых помещений — на 7,7 процента больше, чем в аналогичный период в 2021 году. Наибольшую динамику за год показали Санкт-Петербург, где увеличение объема выставленных на продажу площадей достигло 46,7 процента, Москва, где показатель достиг 36,7 процента, а также Томск с ростом на 32 процента.

В Новосибирске, Тюмени и Пензе за этот период значения выросли на 21, 20 и 18 процентов соответственно. Одинаковые показатели наблюдались в Краснодаре, Иркутске, Казани, Волгограде, Ульяновске, Самаре и Екатеринбурге — объем выставленных на продажу торговых площадей увеличился на 16 процентов.

Ранее в мае глава Союза торговых центров Булат Шакиров рассказал о том, что владельцы торговых центров в России бросились избавляться от зданий после ухода из страны иностранных брендов. Он добавил, что на рынке появилось около 100 доступных для покупки торговых центров площадью 10-50 тысяч квадратных метров. Всего в стране их работает около трех тысяч.