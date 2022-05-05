Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В России бросились избавляться от торговых центров

Владельцы ТЦ бросились продавать здания после ухода иностранных брендов из России

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Владельцы торговых центров (ТЦ) в России бросились избавляться от зданий после ухода из страны иностранных брендов — в апреле 2022 года число предложений о продаже таких объектов выросло в два-три раза по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. Об этом рассказал глава Союза торговых центров Булат Шакиров, пишут «Известия».

По данным эксперта, на рынке появилось около 100 доступных для покупки торговых центров — всего в России их работает около трех тысяч. При этом речь идет об объектах площадью 10-50 тысяч квадратных метров, которые находятся преимущественно в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань и другие. Однако, как отметил Шакиров, знаковые объекты в столице пока не выставлены на продажу.

Материалы по теме:
В России выросли ставки по ипотеке. Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
В России выросли ставки по ипотеке.Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
3 апреля 2022
Сталин, роды и бигмак. В России закрываются рестораны «Макдоналдс». Как выглядит самый уникальный из них?
Сталин, роды и бигмак.В России закрываются рестораны «Макдоналдс». Как выглядит самый уникальный из них?
13 марта 2022

Желание собственников избавиться от торговых площадей специалист связывает с сокращением трафика — он уменьшился на 10 процентов по отношению к прошлому году и на 25 процентов по сравнению с позапрошлым. Тенденция обусловлена закрытием иностранных брендов, на которые приходится 30-40 процентов арендаторов в ТЦ — доход от продаж серьезно сократился.

Как пояснил Шакиров, обычно магазины оплачивают аренду в зависимости от оборота и фиксируют в контрактах процент от реализации. Сейчас действует другая схема — приостановившие работу арендаторы платят фиксированную сумму. Однако ТЦ не ориентированы на такую финансовую модель — арендные платежи сократились, как и выручка.

Гендиректор консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых отметил, что большие моллы с западными ритейлерами потеряли больше, чем районные торговые центры. Эксперт добавил, что активнее на продажу выставляют объекты в регионах, где покупательская активность ниже и сокращается быстрее.

Кроме того, при продаже владельцам ТЦ сложно получить справедливую цену за свой объект — покупатели предлагают заведомо меньшую сумму из-за риска негативного развития событий. «Снижения же ставок аренды мы пока не видим», — добавил Белых.

Ранее российские компании попросили владельцев торговых центров о скидках на аренду помещений. Среди обратившихся с запросом такие компании, как «М.Видео-Эльдорадо», Sunlight, «Детский мир» и Burger King. Также о скидках попросили «Связной», «Ситилинк», Familia, Gloria Jeans, Zolla, «Твое», «Леонардо», «Адамас». Часть из них предлагают снизить арендную плату до 70 процентов, в то время как другие считают необходимым отказаться от фиксированной части платежа и оставить только процент от товарооборота.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Губернатор российского региона сообщил об обстреле Украиной приграничных сел
Прокуратура начала искать отказавшиеся снизить цены компании
Россия уничтожила две пусковые установки комплекса «Точка-У»
Украинский суд арестовал активы родственников Медведчука
Минобороны сообщило об уничтожении авиации на украинском аэродроме
Найдено доказательство миграции женщин бронзового века с материка в Шотландию
Российские заводы остались без оборудования для электростанций
Минобороны заявило о трех сбитых самолетах ВСУ
В России бросились избавляться от торговых центров
Звезда «Уральских пельменей» рассказал о матерящемся Маслякове
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.