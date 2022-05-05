В России бросились избавляться от торговых центров

Владельцы ТЦ бросились продавать здания после ухода иностранных брендов из России

Владельцы торговых центров (ТЦ) в России бросились избавляться от зданий после ухода из страны иностранных брендов — в апреле 2022 года число предложений о продаже таких объектов выросло в два-три раза по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. Об этом рассказал глава Союза торговых центров Булат Шакиров, пишут «Известия».

По данным эксперта, на рынке появилось около 100 доступных для покупки торговых центров — всего в России их работает около трех тысяч. При этом речь идет об объектах площадью 10-50 тысяч квадратных метров, которые находятся преимущественно в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань и другие. Однако, как отметил Шакиров, знаковые объекты в столице пока не выставлены на продажу.

Желание собственников избавиться от торговых площадей специалист связывает с сокращением трафика — он уменьшился на 10 процентов по отношению к прошлому году и на 25 процентов по сравнению с позапрошлым. Тенденция обусловлена закрытием иностранных брендов, на которые приходится 30-40 процентов арендаторов в ТЦ — доход от продаж серьезно сократился.

Как пояснил Шакиров, обычно магазины оплачивают аренду в зависимости от оборота и фиксируют в контрактах процент от реализации. Сейчас действует другая схема — приостановившие работу арендаторы платят фиксированную сумму. Однако ТЦ не ориентированы на такую финансовую модель — арендные платежи сократились, как и выручка.

Гендиректор консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых отметил, что большие моллы с западными ритейлерами потеряли больше, чем районные торговые центры. Эксперт добавил, что активнее на продажу выставляют объекты в регионах, где покупательская активность ниже и сокращается быстрее.

Кроме того, при продаже владельцам ТЦ сложно получить справедливую цену за свой объект — покупатели предлагают заведомо меньшую сумму из-за риска негативного развития событий. «Снижения же ставок аренды мы пока не видим», — добавил Белых.

Ранее российские компании попросили владельцев торговых центров о скидках на аренду помещений. Среди обратившихся с запросом такие компании, как «М.Видео-Эльдорадо», Sunlight, «Детский мир» и Burger King. Также о скидках попросили «Связной», «Ситилинк», Familia, Gloria Jeans, Zolla, «Твое», «Леонардо», «Адамас». Часть из них предлагают снизить арендную плату до 70 процентов, в то время как другие считают необходимым отказаться от фиксированной части платежа и оставить только процент от товарооборота.