Компании попросили у торговых центров скидки на аренду

«Ъ»: российские компании начали просить владельцев ТЦ о скидках на аренду

Российские компании начали просить владельцев торговых центров о скидках на аренду. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Среди обратившихся с запросом такие компании, как «М.Видео-Эльдорадо», Sunlight, «Детский мир» и Burger King. Также о скидках попросили «Связной», «Ситилинк», Familia, Gloria Jeans, Zolla, «Твое», «Леонардо», «Адамас». Часть ретейлеров предлагают снизить арендную плату до 70 процентов, в то время как другие считают необходимым отказаться от фиксированной части платежа и оставить только процент от товарооборота. Некоторые просят ввести такие меры на несколько месяцев, а ряд компаний уверены в необходимости скидок до конца 2022 года. Сеть магазинов Gloria Jeans просит освободить сеть от арендных платежей на три месяца.

Эксперты по недвижимости рассказали, что сейчас многие арендаторы пытаются договориться с собственниками о скидках по арендной плате. Переговоры ведут как отечественные компании, так и международные, временно приостановившие свою деятельностью в России. Владелец «Леонардо» Борис Кац среди причин для скидок назвал высокую степень неопределенности, которая не позволяет прогнозировать спрос. Кроме того, компании сейчас испытывают сложности с поставкой и оплатой дистрибуторам, а также трудности из-за выросших цен на импортные товары и увеличившиеся ставки по кредитам. ТЦ, вероятнее всего, будут вынуждены пойти на компромисс, чтобы не лишиться операторов, замены которым в текущих условиях нет.

Еще в декабре 2021 года эксперты прогнозировали сложную для торговых центров ситуацию. По мнению аналитиков, в 2022 году таких площадей откроется вдвое меньше, чем в течение предыдущего года. Тогда на негативных прогнозах сказывались возможные ограничения доступа в общественные места из-за пандемии коронавируса.