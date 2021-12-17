Предсказано будущее торговых центров в России

Эксперты в области недвижимости ожидают, что в 2022 году в России откроется почти вдвое меньше новых торговых центров, чем в 2021-м. Резкий спад активности девелоперов аналитики связывают с возможными ограничениями доступа в общественные места, пишет «Коммерсантъ».

В консалтинговом агентстве по торговой недвижимости «Магазин магазинов» предсказали, что до конца текущего года в России сдадут в эксплуатацию около 700 тысяч квадратных метров новых площадей для продаж. Это на 37 процентов больше, чем годом ранее, и на 9 процентов — чем до пандемии. Рекордный за пять лет рост аналитики объяснили переносом ввода многих проектов с кризисного 2020-го.

Однако в будущем году, по прогнозам аналитиков, будут сданы всего 350 тысяч квадратных метров торговых площадей из заявленных 616 тысяч. В агентстве Knight Frank пояснили, что активность застройщиков ТЦ могут замедлить падение спроса на аренду помещений, подорожание стройматериалов и повысившиеся проценты по кредитам. На объем ввода недвижимости может повлиять и законопроект о QR-кодах в общественных местах — его принятие может привести к заморозке строек на ранних стадиях.

В «Магазине магазинов» не исключают, что многим торговым центрам придется измениться на фоне новых условий. По оценкам аналитиков, в смене концепции в ближайшие годы будут нуждаться до 30 процентов качественных ТЦ в Москве и до 40 процентов — в регионах. Низкодоходные торговые площади могут заменить офисами, социальными помещениями или складами.

Однако, по словам экспертов, чаще будут возникать небольшие торговые объекты в ЖК — подобные уже есть у ГК ПИК и «Самолет». На появление новых ТЦ может повлиять и развитие транспортной инфраструктуры, так как вблизи ТПУ, МЦД, новых станций метро обычно размещают торговые зоны.

Ранее эксперты выявили рост спроса на торговые помещения в России. По оценкам «Авито», с начала 2021-го года он увеличился на 8 процентов. Специалисты заявили, что в российских городах растет потребность в небольших магазинах, поэтому часть спроса смещается из деловых центров в спальные районы.