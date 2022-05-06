В Китае раскритиковали Лондон за «бряцанье оружием» в адрес России

GT: заявления британского командующего Вудисса усугубят конфликт вокруг Украины

Китайское издание Global Times раскритиковало командующего сухопутными войсками Великобритании генерал-лейтенанта Ральфа Вудисса за «бряцанье оружием» в адрес России.

Ранее МИД Соединенного Королевства опубликовал сообщение о летних масштабных учениях в Европе, в которых примут участие восемь тысяч британских солдат. Военнослужащий заявил, что Лондон вносит значительный вклад в «сдерживание российской агрессии», в том числе за счет проведения маневров.

По мнению автора статьи Марка Блэклока, подобная риторика усугубит конфликт вокруг Украины и не способствует прекращению боевых действий путем переговоров. Журналист задался вопросом, не станет ли эскалация «настоящей военной игрой, которая может положить конец миру».

«В этом есть нечто большее, чем необходимость одной страны проверить и доказать другим странам свою обороноспособность. Грядущие маневры в Европе — это способ послать грубый политический сигнал своему противнику: России», — отмечается в материале.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон направит свои танки для защиты Финляндии и Швеции, если страны будут атакованы российской стороной.

