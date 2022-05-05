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Британия предупредила Россию о защите Финляндии и Швеции в случае нападения

Британия направит в Финляндию и Швецию танки, если на них нападет Москва
Бен Уоллес

Бен Уоллес. Фото: Tom Nicholson / Reuters

Великобритания направит свои танки для защиты Финляндии и Швеции, если страны будут атакованы российской стороной, заявил глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес, пишет Daily Мail.

По словам Уоллеса, немыслимо, чтобы Великобритания не поддержала скандинавские страны, которым якобы угрожала Москва из-за их намерения вступить в НАТО.

«Не могу себе представить, чтобы Британия не пришла на помощь Швеции или Финляндии, если на них нападут, независимо от того, на какой стадии находятся переговоры о вступлении в НАТО. (...) Мы — европейские страны, которые разделяют одни и те же ценности», — подчеркнул министр.

В издании отметили, что Финляндия и Швеция избегали членства в НАТО, чтобы не провоцировать Россию.

Ранее лидер правящей Cоциал-демократической партии (SSKF) Анника Страндхелл сообщила, что в Швеции возник политический раскол из-за позиции женского партийного крыла против возможного вступления страны в НАТО. В свою очередь в СМИ возможное присоединение Швеции и Финляндии к НАТО назвали провокацией России.

Швеция и Финляндия сообщили о намерении вступить в НАТО после начала российской спецоперации на Украине. Финляндия примет окончательное решение о подаче заявки на вступление в альянс 12 мая, в то время как Швеция озвучит свое решение 15 мая.

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Варвара Кошечкина
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