Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО оценили

FT: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО может быть расценено как провокация России

Возможное вступление Финляндии и Швеции к альянсу НАТО может быть расценено как провокация России. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) с ссылкой на дипломата МИД одного из европейских государств.

Автор публикации отметил, что российские власти неоднократно предупреждали представителей скандинавских стран о военных и политических последствиях подобного шага. Несмотря на то, что военные аналитики НАТО оценили угрозу военной конфронтации с Россией как «низкую», на данный момент обе страны сконцентрированы на обеспечении национальной безопасности до момента завершения процедуры вступления в альянс.

Ранее лидер правящей Cоциал-демократической партии (SSKF) Анника Страндхелл сообщила, что в Швеции возник политический раскол из-за позиции женского партийного крыла. «Совет женского крыла решил придерживаться постановлений нашего конгресса, согласно которому Швеция должна быть внеблоковой в военном отношении и находиться вне НАТО», — сказала политик.