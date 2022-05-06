Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия заявила о регулярном открытии гумкоридоров с «Азовстали» без призывов ООН

Постпред РФ Небензя: ООН и Киев не «уломали» на открытие гумкоридоров с «Азовстали»
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что генсек ООН Антониу Гутерреш и Киев не «уломали» Россию на открытие гуманитарных коридоров с «Азовстали» в Мариуполе, поскольку Москва регулярно открывает их сама. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, поездка генсекретаря ООН в Россию и на Украину подавалась как СМИ, так и западными политиками в «абсолютно извращенном ключе». Небензя отметил, что создается впечатление, будто Украине и ООН удалось «уломать» Россию открыть гумкоридор для эвакуации мирных жителей из «Азовстали».

При этом постпред напомнил, что гумкоридоры в этом месте российская сторона открывает регулярно. «Открыты они, кстати сказать, и сегодня», — добавил он.

Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о начале очередной эвакуации гражданских лиц из Мариуполя и с «Азовстали». «Сегодня мы начали третью операцию с целью дополнительной эвакуации мирных жителей из Мариуполя и с "Азовстали". Я не буду больше говорить об этом, пока операция не будет завершена», — заявил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ООН заявила о начале эвакуации гражданских с «Азовстали»
В Роспотребнадзоре объяснили риск повторно заболеть COVID-19
В России запустили урезанные страховые полисы по сниженной цене
Назван срок службы лифтов в Москве
Россия заявила о регулярном открытии гумкоридоров с «Азовстали» без призывов ООН
В Польше заявили об отправке военных на Украину
Популярный российский блогер попал в смертельную аварию в центре Москвы
Байден назвал американцев «нацией иммигрантов»
Генерал США призвал создать бригады НАТО из украинцев для боев с Россией
Ряду россиян напомнили о праве на бесплатную путевку в санаторий
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.