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ООН заявила о начале эвакуации гражданских с «Азовстали»

Замгенсека ООН Гриффитс сообщил о начале эвакуации гражданских с «Азовстали» в Мариуполе

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о начале очередной эвакуации гражданских лиц из Мариуполя и с «Азовстали». Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня мы начали третью операцию с целью дополнительной эвакуации мирных жителей из Мариуполя и с «Азовстали». Я не буду больше говорить об этом, пока операция не будет завершена

Мартин Гриффитс замгенсека ООН по гуманитарным вопросам

Вечером 4 мая Минобороны России аносировало открытие гуманитарного коридора 5, 6 и 7 мая для эвакуации гражданских лиц с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Он будет проводиться с 08:00 до 18:00 (по московскому времени). В этот период Вооруженные силы России вместе с силами ДНР в одностороннем порядке прекратят любые боевые действия, а подразделения будут отведены на безопасное расстояние.

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Число мирных жителей и раненых под «Азовсталью»

4 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более 150 мирных жителей укрываются в бункерах завода в Мариуполе из-за действий националистов. Он также обратился к командиру батальона «Азов», который скрывается под «Азовсталью».

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Кадыров отметил, что что командир националистов заставляет страдать сотни людей. «У тебя в одном бункере 170 раненых человек, в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время», — сказал он.

Он призвал командира батальона «Азов» выйти на поле боя и задался вопросом, не стыдно ли ему «держать больных, женщин и стариков». «Закончим раз и навсегда!» — резюмировал он.

Подготовка к эвакуации

Переговоры о проведении эвакуации мирного населения с завода длились с середины апреля, при этом стороны очереди обвиняли друг друга в ее срыве. Так, 19 апреля представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин назвал информацию о гражданских лицах, находящихся на территории штурмуемого завода «Азовсталь» фейком. По его словам, для ВСУ это будет «предлог, чтобы прекратился обстрел территории, и никто не штурмовал данный объект». Позднее в Минобороны России потребовали от Киева вывести гражданских с «Азовстали».

Обращаемся к представителям киевской власти: если кто-то из гражданского населения находится на «Азовстали», требуем принять все меры для их освобождения и выхода через созданные гуманитарные коридоры

Михаил Мизинцевруководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник

В результате, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук 28 апреля сообщила о начале подготовки к эвакуации гражданских. «Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских из "Азовстали". Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию», — заявила она.

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Марина Совина
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