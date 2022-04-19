В ДНР назвали фейком информацию о гражданских лицах в «Азовстали»

Басурин назвал фейком информацию о нахождении гражданских лиц на территории «Азовстали»

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин назвал фейком информацию о гражданских лицах, находящихся на территории штурмуемого завода «Азовсталь». Его цитирует РИА Новости.

«Любой вброс, который помог бы им (украинским военным — прим. «Ленты.ру») выжить, они будут использовать всегда... Для них это будет предлог, чтобы прекратился обстрел территории, и никто не штурмовал данный объект», — заявил Басурин.

Ранее Басурин сообщил, что в Мариуполе начался штурм металлургического комбината «Азовсталь», на территории которого находится группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, жилые кварталы города уже полностью контролируются силами ДНР.

17 апреля Минобороны России предложило украинским военным в «Азовстали» сложить оружие, но те отказались. По данным радиоперехвата, Киев приказал националистам из батальона «Азов» расстреливать военных ВСУ и иностранных наемников, которые решат сдаться в плен.