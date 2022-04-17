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Минобороны заявило о приказе Киева уничтожать решивших сдаться в плен бойцов ВСУ

Минобороны: Киев приказал националистам уничтожать сдавшихся в плен в Мариуполе украинцев

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Киев, по данным радиоперехвата, приказал нацистам из украинского батальона «Азов» расстреливать военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, которые решили сдаться в плен в Мариуполе. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, украинской группировке, которая окружена и полностью заблокирована на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, предложили добровольно сложить оружие и сдаться.

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«Всего, по словам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, на территории предприятия "Азовсталь" в составе украинской группировки сейчас окружены до 400 иностранных наемников», — доложил Конашенков, подчеркнув, что наемники приехали из европейских стран и Канады.

Официальный представитель оборонного ведомства также рассказал, что радиопереговоры на территории Мариуполя ведутся на шести иностранных языках. Он предупредил, что в дальнейшем при оказании сопротивления наемники будут уничтожены.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев прекратит вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе. Он предупредил, что такие действия российских военных «поставят точку на всех переговорах».

Бои в Мариуполе продолжаются с конца февраля. В начале апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о полной блокировке города. Основными очагами сопротивления украинских военных в Мариуполе он называл центр города, порт и «Азовсталь».

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Анастасия Шейкина
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