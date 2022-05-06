Театр «Современник» нашел замену уехавшей из России Чулпан Хаматовой

«Современник» заменил покинувшую Россию Чулпан Хаматову в спектакле на Светлану Иванову

Театр «Современник» нашел замену покинувшей Россию актрисе Чулпан Хаматовой. Об этом сообщает «СтарХит».

До отъезда артистки в Латвию в марте этого года и ее последующего увольнения из «Современника» после 25 лет службы она принимала участие в двух репертуарных спектаклях — «УтроВечер» и «Враги. История любви». Теперь ведущую роль в одной из постановок, «Враги. История любви», будет играть 36-летняя российская актриса Светлана Иванова.

Артист Сергей Юшкевич, который долгое время работал с Хаматовой на одной сцене, рассказал об игре Ивановой в постановке. Он поведал, что артистка прекрасно исполнила роль, несмотря на то, что на репетиции было отведено всего три дня.

«Конечно, эта роль на вырост, и она будет оттачивать ее в течение многих лет. Но я был потрясен Светой! И даже те, кто видел предыдущий вариант и новый, высоко ее оценили. Она просто совершила подвиг», — отметил Юшкевич.

О том, кто заменит Хаматову в спектакле «УтроВечер» неизвестно — постановка временно отсутствует в репертуаре театра. Сам Юшеквич высказал надежду на то, что спектакль больше не появится в «Современнике».

«Я был восхищен тем, что делала Чулпан. Но так как весь спектакль — ее авторская работа, то замена просто невозможна. Это ребенок Чулпан, она его родила, придумала, сделала. Бессмысленно смотреть какую-то иную актрису. Надеюсь, театр не будет ни с кем возобновлять постановку», — поделился артист.

Ранее в Госдуме предложили лишить Чулпан Хаматову звания народной артистки России.