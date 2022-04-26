В Госдуме предложили лишить Чулпан Хаматову звания народной артистки России

В Госдуме предложили создать комиссию для лишения Хаматовой звания народной артистки

В Госдуме предложили лишить актрису и одну из учредительниц благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматову звания народной артистки России. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что для лишения артистки этого статуса нужно создать специальную комиссию. Он отметил, что слова Хаматовой о награде характеризуют ее нравственное содержание.

«Печально, что наши деятели, когда родина дает им реализовывать свои таланты, с большой радостью приобретают на заработанные от нашего государства деньги зарубежную недвижимость и все, что угодно. К сожалению, отдельные культурные деятели выбирают материальные ценности», — сказал Соловьев.

Ранее Чулпан Хаматова заявила, что никогда серьезно не относилась к званию народной артистки. «Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток... Если отнимут, я отдам», — сказала она.

В марте этого года стало известно, что Хаматова уволилась из московского театра «Современник» и уехала в Латвию из-за военной операции на территории Украины. В интервью Екатерине Гордеевой она рассказала, что во время начала спецоперации она была в отпуске и «хотела переждать», однако затем приняла решение об эмиграции.