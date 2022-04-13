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Чулпан Хаматова рассказала о своем отношении к званию «Народной артистки России»

Актриса Чулпан Хаматова рассказала о своем отношении к званию «Народной артистки России»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская актриса театра и кино, одна из учредительниц благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова рассказала о своем отношении к званию «Народной артистки России». Она поделилась мнением в интервью для латвийского телевидения, запись которого доступна на YouTube.

«Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток... Если отнимут, я отдам», — заявила Хаматова.

Знаменитость подчеркнула, что ее любят представлять народной артисткой. Однако она всегда запрещает это делать, так как считает, что ценность профессии заключается не в званиях.

В марте этого года стало известно, что Хаматова уволилась из московского театра «Современник» и уехала в Латвию из-за ситуации вокруг Украины. До этого сообщалось, что Хаматова переехала в Латвию. В интервью Екатерине Гордеевой она рассказала, что во время начала спецоперации она была в отпуске и «хотела переждать», однако затем приняла решение об эмиграции. В Ригу вместе со знаменитостью переехали и ее дети. Артистка указала, что в ближайшее время не намерена возвращаться в Россию.

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Сергей Равин
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