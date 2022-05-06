СКР возбудил дело после обнаружения под Херсоном тела мужчины со следами пыток

В СКР возбудили дело после обнаружения в кафе под Херсоном тела мужчины со следами пыток

Военные следователи обнаружили тело неизвестного мужчины со связанными руками и признаками насильственной смерти под Херсоном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, погибшего нашли в кафе, расположенном у дороги Одесса — Мариуполь недалеко от поселка городского типа Зеленовка. Медики зафиксировали на его теле следы пыток: в области шеи, спины и ног были резаные раны, на обоих коленных суставах имелись следы от огнестрельных ранений, а нижние части ног были ампутированы.

По данному факту было возбуждено дело по статье 356 («Жестокое обращение с гражданским населением») УК РФ в отношении военнослужащих 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (79-я ОДШБ ВСУ), которые дислоцировались в этой местности.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил дело после обстрела ВСУ колонны автомобилей с беженцами под Харьковом. 4 мая недалеко от поселка Старый Салтов украинские военные обстреляли колонны автомобилей с мирными жителями. В результате трое беженцев, в том числе один ребенок, погибли. Еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести.