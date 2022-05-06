Вступили в силу новые правила вскрытия квартир и автомобилей россиян

С 6 мая россиян начнут уведомлять в течение 24 часов о вскрытии их жилья и авто

С 6 мая 2022 года вступил в силу новый порядок информирования россиян при вскрытии их квартир и автомобилей. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Полицейские, проникнувшие в жилье или машину для поимки преступника или спасения чьей-то жизни, отныне обязаны в течение 24 часов уведомлять собственников имущества о случившемся, уточняет издание. При этом силовики могут вскрыть квартиру, если там, по свидетельству потерпевших или очевидцев, находится преступник или совершается преступление. То же правило актуально для автомобилей — их вскрытие разрешается, если нужно предотвратить преступление, теракт, изъять оружие или наркотики, при массовых волнениях или чрезвычайных ситуациях и для спасения жизни.

Согласно новым правилам, уведомления собственникам вскрытого имущества будут направлять по почте либо вручать лично. В документе укажут данные владельца, адрес его места пребывания или жительства, а также подробные сведения о вскрытии автомобиля или квартиры.

Ранее Федеральная налоговая служба опровергла появившуюся в СМИ информацию о внезапных визитах их сотрудников в квартиры россиян. В ведомстве отметили, что граждане имеют право на неприкосновенность жилища, а все проверки граждан по-прежнему проводятся на территории налоговых органов.