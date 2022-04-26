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Россиян успокоили насчет внезапных проверок квартир

ФНС опровергла информацию о внезапных визитах налоговиков в квартиры россиян

Фото: Владимир Новиков / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) опровергла ранее появившуюся в СМИ информацию о внезапных визитах налоговиков в квартиры россиян. Граждане имеют право на неприкосновенность жилища, указали РИА Новости в ведомстве.

Налоговики успокоили плательщиков-физлиц насчет внезапных выездных проверок: по их словам, все проверки граждан проводятся на территории налогового органа, то есть непосредственно в подразделениях ФНС. При этом налоговый орган обычно заблаговременно направляет гражданину требование о предоставлении необходимых документов.

«Выездные налоговые проверки физических лиц назначаются только в исключительных случаях при наличии подтвержденных фактов неуплаты налогов», — подчеркнули в ФНС. Речь идет о ситуациях, когда иные формы взаимодействия с налогоплательщиком оказываются безрезультатными, добавили там.

Доступ налоговикам в квартиры, если жильцы против, может быть предоставлен только «в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения», указали в ведомстве. При этом налоговая проверка к таким случаям не относится.

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Ранее заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев заявил, что налоговые инспекторы имеют право приходить в квартиры граждан, подозреваемых в неуплате налогов. Как отметил эксперт, налоговик может внезапно без предупреждения прийти «в гости» для уточнения сведений, необходимых для контроля за суммами и сроками уплаты налогов.

Нина Ташевская
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