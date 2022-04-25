Россиян предупредили о внезапных визитах налоговиков в квартиры

Адвокат Прокофьев заявил, что налоговики могут приходить в квартиры без предупреждения

Налоговые инспекторы имеют право приходить в квартиры граждан, подозреваемых в неуплате налогов, сообщил РИА Новости заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

Как отметил эксперт, налоговик может внезапно без предупреждения прийти «в гости» для уточнения сведений, необходимых для контроля за суммами и сроками уплаты налогов: это, например, площадь квартиры гражданина, данные о сделке купли-продажи недвижимости.

При этом в ходе визита инспектор обязан предъявить жильцу удостоверение и официальное решение о проведении выездной проверки. В нем указываются фамилии и должности проверяющих и данные о самих налогах. По завершении проверки налогоплательщику вручают справку.

Инспекторы могут попросить разрешения осмотреть жилище, проверить документы и даже информацию в компьютере, указал Прокофьев. Они вправе опрашивать присутствующих в квартире. Если налоговикам откажут в предоставлении информации, налог могут доначислить расчетным путем (исходя из данных о налогоплательщиках с такой же материальной базой), и он может быть выше, чем ожидалось.

По словам юриста, инспекторы тем не менее не могут попасть внутрь квартиры против воли проживающих в ней людей. Исключение — если у них есть соответствующее судебное решение.

Ранее в апреле председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков призвал поднять ставку налога на доход физических лиц (НДФЛ) для богатых людей до 17-20 процентов. До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что считает нужным облагать налогом в 25 процентов ставки НДФЛ богатых россиян, которые имеют ежегодную прибыль более 10 миллионов рублей.