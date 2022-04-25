Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиян предупредили о внезапных визитах налоговиков в квартиры

Адвокат Прокофьев заявил, что налоговики могут приходить в квартиры без предупреждения

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Налоговые инспекторы имеют право приходить в квартиры граждан, подозреваемых в неуплате налогов, сообщил РИА Новости заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

Как отметил эксперт, налоговик может внезапно без предупреждения прийти «в гости» для уточнения сведений, необходимых для контроля за суммами и сроками уплаты налогов: это, например, площадь квартиры гражданина, данные о сделке купли-продажи недвижимости.

При этом в ходе визита инспектор обязан предъявить жильцу удостоверение и официальное решение о проведении выездной проверки. В нем указываются фамилии и должности проверяющих и данные о самих налогах. По завершении проверки налогоплательщику вручают справку.

Инспекторы могут попросить разрешения осмотреть жилище, проверить документы и даже информацию в компьютере, указал Прокофьев. Они вправе опрашивать присутствующих в квартире. Если налоговикам откажут в предоставлении информации, налог могут доначислить расчетным путем (исходя из данных о налогоплательщиках с такой же материальной базой), и он может быть выше, чем ожидалось.

По словам юриста, инспекторы тем не менее не могут попасть внутрь квартиры против воли проживающих в ней людей. Исключение — если у них есть соответствующее судебное решение.

Материалы по теме:
Нам чужого надо. Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
Нам чужого надо.Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
7 января 2022
Денежная реформа. Мир меняет свое отношение к деньгам: как люди будут копить, тратить и вкладывать с помощью технологий?
Денежная реформа.Мир меняет свое отношение к деньгам: как люди будут копить, тратить и вкладывать с помощью технологий?
10 ноября 2021

Ранее в апреле председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков призвал поднять ставку налога на доход физических лиц (НДФЛ) для богатых людей до 17-20 процентов. До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что считает нужным облагать налогом в 25 процентов ставки НДФЛ богатых россиян, которые имеют ежегодную прибыль более 10 миллионов рублей.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Российские ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Курской областью
Пассажир придумал необычный способ вернуть потерянный багаж
Российскому хоккеисту разбили лицо в драке в матче НХЛ
Психолог объяснил наличие измен в отношениях
Почти половина немецких компаний ощутили последствия роста цен на энергоносители
Эксперт назвала экологичные методы борьбы с вредителями в саду
Правительству не хватило денег на дорогостоящие лекарства
В МЧС подтвердили гибель горняка из-за аварии на шахте в Кузбассе
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
Директор Моисеева прокомментировал состояние здоровья певца
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.