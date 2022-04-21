Профсоюзы призвали поднять налоги для некоторых россиян

Профсоюзы призвали поднять ставку НДФЛ для богатых россиян

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков призвал поднять ставку налога на доход физических лиц (НДФЛ) для богатых людей до 17-20 процентов, говорится на сайте организации.

В России действует ставка НДФЛ 15 процентов на доходы, превышающие пять миллионов рублей в год. «Теперь необходимо на этой шкале установить новое деление (новую риску), например в 17-20 процентов для доходов свыше 10-15 миллионов рублей в год, и обнулить ставку для тех, кто имеет доходы в пределах МРОТ», — объяснил Шмаков свою идею об увеличении сборов с некоторых россиян.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что считает нужным облагать налогом в 25 процентов ставки НДФЛ богатых россиян, которые имеют ежегодную прибыль более 10 миллионов рублей. Он считает, что в настоящее время можно наблюдать серьезный социальный разлом, который прослеживается в доходах граждан.

Между тем сбор налогов с богатых россиян взлетел в 2,9 раза, то есть почти на 200 процентов за первый 2022 года. Всего за март с них собрали 500 миллиардов рублей.